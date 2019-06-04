Киркоров и Бузова едут на «Евровидение 2020» 

На презентации нового клипа певицы Ольги Бузовой она и ее звездный приятель Филипп Киркоров заявили о желании вместе поехать на конкурс "Евровидение-2020", передает издание "Вокруг ТВ".
Еще в 2018 году Ольга Бузова признавалась, что хочет представлять Россию на "Евровидении" — свою кандидатуру звезда "Дома-2" предложила на фоне провала на международном конкурсе российской представительницы Юлии Самойловой. Представитель Бузовой намекал на то, что у певицы есть и программа для выступления.
В этом году национального отбора на конкурс не было, представителя от нашей страны выбирал вещатель "Евровидения" в России — телеканал "Россия 1". Поехавший в итоге на соревнование от России Сергей Лазарев занял третье место. Продюсировавший его номер Филипп Киркоров, в свою очередь, говорил, что хочет привезти Ольгу Бузову в Тель-Авив в качестве талисмана.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак помирилась с униженной ею Бузовой.