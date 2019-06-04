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Ани Лорак втянули в новый скандал после развода 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Ани Лорак лишилась своей команды, сообщает SUPER. По данным издания, певица «утратила доверие» к своим сотрудникам.
Ани Лорак разорвала отношения с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, которая выполняла функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
По данным издания, певицу не устроили финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Кроме того, у Ани Лорак сократилось количество концертов.
В своем инстаграме певица заявила, что у нее началась «новая жизнь».
В январе 2019 года Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. Разводу предшествовал скандал: мужа Лорак застали в клубе с киевской моделью Яной Беляевой. В Сети появилось видео, которое демонстрирует, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку. Также на записи видно, что они вместе собираются покинуть заведение.
Сама Беляева опровергла слухи о романтических отношениях с Налчаджиоглу. По ее словам, они общаются и иногда видятся, но только в компании общих друзей.
В декабре стало известно, что Лорак подала на развод.
Певица познакомилась с Налчаджиоглу в 2005 году в Анталии, в 2006-м он переехал на Украину, а в 2009-м они поженились. В 2011 году у пары родилась дочь.
СМИ сообщили, что после расставания с Лорак Мурат Налчаджиоглу вынужден продать свой бизнес в Киеве — ночной клуб Famous, просуществовавший пять лет и хорошо известный местной светской тусовке. По слухам, Налчаджиоглу лишился финансовой поддержки успешной бывшей жены. Сообщалось также, что Лорак могла потребовать продать клуб для раздела имущества.
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