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Ани Лорак уволила всю свою команду 

Super.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: соцсети
Не лучшие времена переживает певица Ани Лорак: вслед за разводом с мужем, в ее жизни последовало еще одно громкое расставание — на этот раз с собственной командой. Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Официальную причину разрыва с людьми, проработавшими с ней много лет Лорак не озвучивает, но в кулуарах обсуждается, что коллегам она объясняет увольнение своих сотрудников «утратой к ним доверия». В окружении звезды поясняют — Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у Лорак существенно сократился концертный график — ближайшие выступления певицы намечены лишь на август. 40-летняя артистка сократила и свои публичные выходы в свет — сейчас Лорак находится в США, откуда сообщает подписчикам, что у нее начинается «новая жизнь».
Экс-команда певицы, к слову, уже нашла новое место работы, устроившись в продюсерский центр Михаила Гуцериева.
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Шоу-бизнес , Михаил Гуцериев
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