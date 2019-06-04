Ани Лорак уволила всю свою команду

Не лучшие времена переживает певица Ани Лорак: вслед за разводом с мужем, в ее жизни последовало еще одно громкое расставание — на этот раз с собственной командой. Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.

Официальную причину разрыва с людьми, проработавшими с ней много лет Лорак не озвучивает, но в кулуарах обсуждается, что коллегам она объясняет увольнение своих сотрудников «утратой к ним доверия». В окружении звезды поясняют — Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у Лорак существенно сократился концертный график — ближайшие выступления певицы намечены лишь на август. 40-летняя артистка сократила и свои публичные выходы в свет — сейчас Лорак находится в США, откуда сообщает подписчикам, что у нее начинается «новая жизнь».