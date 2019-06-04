8 миллионов: Куда ушли деньги от продажи дома Фриске

Русфонд отчитался о тратах денег, которые организация получила в качестве погашения долга от наследников Жанны Фриске , вынужденных для этой цели продать дом певицы, сообщает «Комсомольская правда». Средства были истрачены на лечение четверых онкобольных детей.

Согласно данным Русфонда, родственники Фриске перевели на счета организации 7 980 000 рублей, которые пошли на оплату протонной терапии для Ани Кипорук из Архангелской области, Рафаэля Петросяна из Краснодарского края, Матвея Теребрюхова из Красноярского края и Лилианы Смирновой из Петрозаводска. У всех четверых диагностирована неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга.

В мае 2017 года Русфонд через суд отстоял требование к родственникам Жанны Фриске вернуть неистраченные деньги, собранные организацией на лечение певицы, — более 21 млн рублей. К этому моменту денег у семьи артистки не оказалось, поэтому взыскание было решено обратить на дом в деревне Крюково Истринского района общей площадью около 400 квадратных метров, который ранее был приобретён гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. Исходя из того, что Фриске принадлежало 50% недвижимости, была продана только половина дома. Выручить удалось почти 8 млн рублей.