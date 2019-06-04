8 миллионов: Куда ушли деньги от продажи дома Фриске 

Русфонд отчитался о тратах денег, которые организация получила в качестве погашения долга от наследников Жанны Фриске, вынужденных для этой цели продать дом певицы, сообщает «Комсомольская правда». Средства были истрачены на лечение четверых онкобольных детей.
Согласно данным Русфонда, родственники Фриске перевели на счета организации 7 980 000 рублей, которые пошли на оплату протонной терапии для Ани Кипорук из Архангелской области, Рафаэля Петросяна из Краснодарского края, Матвея Теребрюхова из Красноярского края и Лилианы Смирновой из Петрозаводска. У всех четверых диагностирована неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга.
В мае 2017 года Русфонд через суд отстоял требование к родственникам Жанны Фриске вернуть неистраченные деньги, собранные организацией на лечение певицы, — более 21 млн рублей. К этому моменту денег у семьи артистки не оказалось, поэтому взыскание было решено обратить на дом в деревне Крюково Истринского района общей площадью около 400 квадратных метров, который ранее был приобретён гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. Исходя из того, что Фриске принадлежало 50% недвижимости, была продана только половина дома. Выручить удалось почти 8 млн рублей.