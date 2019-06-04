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Ольга Бузова похвасталась новым любовником 

Russianshowbiz.info + ещё 3 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Накануне презентации своего нового клипа на песню «Водица», 33-летняя певица Ольга Бузова решилась на откровенное признание. Ольга заявила, что у неё появился любовник.
«Я считаю, что у каждого человека есть своя половина. Каждый мужчина хочет иметь верную, преданную девушку. Вот она я!.. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько…», — поделилась Ольга.
Фанатам остаётся пока только догадываться, о каком таинственном мужчине идёт речь, возможно, Ольга скоро представит его публике.
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