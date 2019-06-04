Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Byrdman / BACKGRID / Legion-Media
Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает People.
В заявлении, которое Кейдж подал в суд для развода, артист указал, что и он, и его девушка были слишком пьяны, а сам Кейдж «не понимал, что делает». Также актер подчеркнул, что после свадьбы выяснилось, что Койке находится в отношениях с еще одним человеком.
Пара получила свидетельство о браке 23 марта в Лас-Вегасе, однако уже через четыре дня артист пожелал аннулировать документ. Койке в ответ потребовала от актера денег. Всего 55-летний Кейдж был женат четыре раза.
Последние новости
ПАСЕ решила вернуть Россию Команда Зеленского назвала исходную позицию для решения вопросов по Крыму Установлена личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Шоу-бизнес , Николас Кейдж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Самолеты россиян улетают без багажа1
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»439
«Лазили по трупам, искали своих детей»3
«Все пошло не так»: Украина обиделась на ПАСЕ76
Названы расценки на «стукачей» на ЕГЭ104
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Убийцы спецназовца ГРУ сбежали в Армению
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение