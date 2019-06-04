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Стас Костюшкин не хочет быть клоуном Волочковой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
На днях стало известно, что власти Анапы решили отменить выступление Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона. Так распорядился мэр города, заявив, что не намерен тратить на это бюджетные средства.
Певец Стас Костюшкин опубликовал скриншот новостной заметки, где говорилось, что он должен был составить пару Анастасии в ее выступлении.
«8-9 июня Волочкова должна была открыть курортный сезон в Анапе новым спектаклем «Балерина и клоун» со Стасом Костюшкиным», — говорилось в тексте сообщения.
Артиста это немало озадачило, чем он и поспешил поделиться с фанатами.
«Простите, в каком спектакле я участвую? «Балерина и хто …?» Причём я явно не балерина», — написал Стас.
При этом ранее стало известно, что Костюшкин будет выступать на открытии курорта и вероятно исполнит песню «Опа! Анапа». Поклонники знаменитости не упустили возможности пошутить над этим.
«То есть клоун едет, а балерина шпагат не дотянула?», «Тяжело вам будет смешить без балерины», «цирк уехал, а балерина осталась», — написали фолловеры.
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Шоу-бизнес , Анапа
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