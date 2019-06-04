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«Как гиены»: чем Алсу довели интернет-пользователи 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: @alsou_a
Певица Алсу впервые после скандала с победой ее дочери на шоу «Голос» опубликовала пост в Instagram. В этой публикации артистка рассказала о своем благотворительном концерте «Алсу детям» в Казани, но снова столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей.
Алсу рассказала, что целью ее выступления была помощь детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям, в том числе Казанскому хоспису. Певица отметила, что ее дочь Микелла в день своего рождения передала выигранный на шоу «Голос» миллион рублей президенту Фонда Анжелы Вавиловой (также помогает хоспису).
Комментаторы после этих слов решили напомнить Алсу о скандале.
«С чистой совестью отдали чужой миллион?» — поинтересовалась @milena__aris (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А че в Казани, че не в Москве, или в Саратове“жертвуем”?А че чужое?Че не свое?» — добавила @777vp777vp.
«Забрать победу и миллион, чтоб отмыться на благотворительности!супер», — написала другая пользовательница.
«Не получилось ребёнка своего пропихнуть?» — спросил @tery52r.
В итоге Алсу решила ответить на претензии.
«Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — написала она в комментариях.
Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети». На втором месте оказался Ержан Максим, а на третьем — Валерий Кузаков. Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли компанию Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола.
В итоге специалисты пришли к выводу, что в ходе голосования происходила массированная автоматизированная отправка смс на короткий номер в пользу одного из участников проекта. «Первый канал» аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов, в котором их всех объявили победителями и подарили по миллиону рублей.
Комментарии36
Шоу-бизнес , Интерпол , Казань
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