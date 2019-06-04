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Бари Алибасов поднял руку на Шукшину 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Продюсер Бари Алибасов показал подписчикам, как он проводит время со своей женой Лидией Федосеевой — Шукшиной. В свободное время они играют в шахматы, Лидия часто проигрывает мужу, но её это не сильно огорчает.
В социальной сети Инстаграм Бари опубликовал фото очередной партии в шахматы, которую Лидия вновь проиграла. Бари Каримович, разозлившись, замахнулся на супругу шахматной фигурой.
«Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы», — подписал фото Алибасов.
Фанаты тут же набросились на Алибасова: «Мало того, что выиграл, так ещё и добить надо».
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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