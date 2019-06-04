Бари Алибасов поднял руку на Шукшину

В социальной сети Инстаграм Бари опубликовал фото очередной партии в шахматы, которую Лидия вновь проиграла. Бари Каримович, разозлившись, замахнулся на супругу шахматной фигурой.

«Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы», — подписал фото Алибасов.

Фанаты тут же набросились на Алибасова: «Мало того, что выиграл, так ещё и добить надо».