Алибасов пригрозил «ударить» Федосееву-Шукшину

Снимок появился в соцсети 3 июня и, согласно геотегу, был сделан в Железноводске. На фото изображены Алибасов и Шукшина за столом, на котором стоит шахматная доска размером больше обычного. Положение фигур говорит, что партия только началась: оба игрока сделали всего по два хода. При этом Алибасов замахивается на жену огромной пешкой. Федосеева-Шукшина в этот момент, глядя в объектив камеры, сдержанно улыбается.

«Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы, — говорится в подписи к публикации (орфограйия и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики продюсера живо отреагировали на провокационный снимок. Впрочем, большинство из них с иронией отнеслись к шуточной постановке.

«Мало того, что выиграл, так ещё и добить надо…», — заявил пользователь под ником @gorlychev.

«Берегите свои нервы. И в проигрыше надо находить позитив, как это делает ваша любимая жена Лидия», — отметила @liudmilakrecker.

«Лощадью ходи!» — посоветовала @gala7364.

За сутки после публикации пост набрал более 2 тысяч лайков.