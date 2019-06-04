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Алибасов пригрозил «ударить» Федосееву-Шукшину 

Рамблер 5 минут назад
Бари Алибасов разместил в Instagram фото, на котором он поднимает руку на свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину. В качестве орудия продюсер группы «НА-НА» выбрал огромную шахматную фигуру.
Снимок появился в соцсети 3 июня и, согласно геотегу, был сделан в Железноводске. На фото изображены Алибасов и Шукшина за столом, на котором стоит шахматная доска размером больше обычного. Положение фигур говорит, что партия только началась: оба игрока сделали всего по два хода. При этом Алибасов замахивается на жену огромной пешкой. Федосеева-Шукшина в этот момент, глядя в объектив камеры, сдержанно улыбается.
«Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы, — говорится в подписи к публикации (орфограйия и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики продюсера живо отреагировали на провокационный снимок. Впрочем, большинство из них с иронией отнеслись к шуточной постановке.
«Мало того, что выиграл, так ещё и добить надо…», — заявил пользователь под ником @gorlychev.
«Берегите свои нервы. И в проигрыше надо находить позитив, как это делает ваша любимая жена Лидия», — отметила @liudmilakrecker.
«Лощадью ходи!» — посоветовала @gala7364.
За сутки после публикации пост набрал более 2 тысяч лайков.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов
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