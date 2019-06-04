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Собчак помирилась с униженной ею Бузовой 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак помирилась с певицей Ольгой Бузовой, сообщает сайт kp.ru.. Примирение случилось, когда ряд поп-звезд, включая Андрея Малахова, Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, собрались, чтобы вместе посмотреть новый клип Ольги Бузовой.
Отмечается, что на мероприятии Собчак вручила Бузовой большой букет цветов.
Она "от всей души" поздравила певицу и заявила, что рада за ее успех. Она также попросила Бузову не сердиться на нее за скандал с дизайнером.
В ответ певица беззлобно назвала Собчак "маленькой врушкой", на что та посоветовала ей наплевать как на мнение дизайнера, так и на мнение самой Собчак, и заниматься прекрасной карьерой.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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