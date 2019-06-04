Собчак помирилась с униженной ею Бузовой

Отмечается, что на мероприятии Собчак вручила Бузовой большой букет цветов.

Она "от всей души" поздравила певицу и заявила, что рада за ее успех. Она также попросила Бузову не сердиться на нее за скандал с дизайнером.

В ответ певица беззлобно назвала Собчак "маленькой врушкой", на что та посоветовала ей наплевать как на мнение дизайнера, так и на мнение самой Собчак, и заниматься прекрасной карьерой.