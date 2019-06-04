Фанаты Началовой устраивают пьяный «балаган» на её могиле

Посетители Троекуровского кладбища, где была похоронена певица Юлия Началова , пожаловались на поклонников исполнительницы. По их словам, фанаты собираются на могиле знаменитости, выпивают, громко поют песни и ведут себя вызывающе.

Женщина, могила супруга которой находится рядом с захоронением Началовой, заявила, что поклонники сидят на ограде и даже ходят по соседним могильным холмам. Работники кладбища рассказали, что у надгробия певицы периодически появляются очень странные люди.

Так, например, один из посетителей полтора часа сидел у могилы с магнитофоном и разговаривал то ли с умершей, то ли сам с собой. При этом мужчина что-то сжигал. Кроме того, некоторые фанаты, по неподтверждённой информации, берут землю с могильного холма, чтобы потом добавлять её в напитки и еду. Они верят, что дух исполнительницы поможет исцелиться от некоторых недугов, передаёт Nation News.

Ранее News.ru писал, что наследство Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни после остановки сердца, вызванной сепсисом, оценивается в 100 млн рублей. Об этом рассказал друживший с артисткой шоумен Егор Иваненко.