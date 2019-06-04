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Фанаты Началовой устраивают пьяный «балаган» на её могиле 

News.ru + ещё 8 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Посетители Троекуровского кладбища, где была похоронена певица Юлия Началова, пожаловались на поклонников исполнительницы. По их словам, фанаты собираются на могиле знаменитости, выпивают, громко поют песни и ведут себя вызывающе.
Женщина, могила супруга которой находится рядом с захоронением Началовой, заявила, что поклонники сидят на ограде и даже ходят по соседним могильным холмам. Работники кладбища рассказали, что у надгробия певицы периодически появляются очень странные люди.
Так, например, один из посетителей полтора часа сидел у могилы с магнитофоном и разговаривал то ли с умершей, то ли сам с собой. При этом мужчина что-то сжигал. Кроме того, некоторые фанаты, по неподтверждённой информации, берут землю с могильного холма, чтобы потом добавлять её в напитки и еду. Они верят, что дух исполнительницы поможет исцелиться от некоторых недугов, передаёт Nation News.
Ранее News.ru писал, что наследство Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни после остановки сердца, вызванной сепсисом, оценивается в 100 млн рублей. Об этом рассказал друживший с артисткой шоумен Егор Иваненко.
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Шоу-бизнес , Юлия Началова
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