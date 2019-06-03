Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси неожиданно пришел в суд

Американский актер Кевин Спейси неожиданно появился в суде Массачусетса, где должно было рассматриваться дело о его непристойном поведении в 2016 году, когда он в баре начал трогать молодого человека. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что его появление стало неожиданностью, так как его присутствие было необязательным, а в прошлом он уклонялся от участия в судебных разбирательствах.

Как уточняется, 59-летний актер отрицает свою вину. Если его признают виновным, его могут приговорить к 2,5 годам тюрьмы. Адвокаты актера ставят под сомнение достоверность утверждений стороны обвинения. В частности истца обвиняют в удалении текстовых сообщений, доказывающих невиновность Спейси.

Ранее в деле Кевина Спейси о домогательствах появились новые подробности.