Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси неожиданно пришел в суд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Американский актер Кевин Спейси неожиданно появился в суде Массачусетса, где должно было рассматриваться дело о его непристойном поведении в 2016 году, когда он в баре начал трогать молодого человека. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что его появление стало неожиданностью, так как его присутствие было необязательным, а в прошлом он уклонялся от участия в судебных разбирательствах.
Как уточняется, 59-летний актер отрицает свою вину. Если его признают виновным, его могут приговорить к 2,5 годам тюрьмы. Адвокаты актера ставят под сомнение достоверность утверждений стороны обвинения. В частности истца обвиняют в удалении текстовых сообщений, доказывающих невиновность Спейси.
Ранее в деле Кевина Спейси о домогательствах появились новые подробности.
Газета.Ru: последние новости
Алсу затравили в соцсетях после скандала с дочкой на "Голосе" Собчак вступилась за Малахова после тирады Галкина о лжи про особняк на Кипре Вскрылось, почему Пугачеву на Украине любят сильнее, чем Ротару
Шоу-бизнес , Происшествия , Кевин Спейси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма8
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины188
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу26
Стало известно о тысячах желающих получить паспорт РФ20
Скандал с Малаховым: Собчак ответила Галкину21
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение