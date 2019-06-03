Дети в ужасе: Анджелина Джоли довела себя до истощения

Состояние здоровья голливудской звезды Анджелины Джоли вновь вызывает опасения у американской прессы. Близкие к актрисе источники сообщают, что после развода с Бредом Питтом ответственность за прием пищи Джоли легла на плечи пятерых детей, обеспокоенных состоянием матери и наплевательским отношением к своему здоровью.

Американская общественность вновь обеспокоена истощенным видом актрисы Анджелины Джоли. Согласно информации близких к голливудской звезде источников, взрослеющие дети обеспокоены состоянием матери и вынуждены заставлять ее принимать пищу, сообщает «Hollywood life». <br/>

«Дети становятся старше и обращают внимание на то, когда их мать ест, а когда пропускает прием пищи. От них не ускользает, что по некоторым признакам она не бережет себя», — отметил инсайдер.

Недавно закончился изнурительный бракоразводный процесс Джоли с актером Брэдом Питтом. Последние несколько лет ходили слухи о том, что из-за пережитого стресса вес актрисы снизился до такой степени, что врачи всерьез опасаются за ее жизнь.

Источники сообщают, что во время 12-летних отношений Джоли и Питта именно он заботился о том, чтобы актриса ела, но теперь эта ответственность ложится на их детей. Инсайдер утверждает, что Пакс любит готовить, а Шайло гулять с мамой, в то время как Мэддокс следит за тем, чтобы запасы еды в доме всегда пополнялись. Несмотря на это, по словам источника, Джоли предпочитает перехватить на лету орехи или ягоды вместо того, чтобы нормально поесть за столом со своими детьми.

Ранее сообщалось о планах звезды завещать своему старшему сыну Мэддоксу продюсерскую компанию. По некоторой информации, на такое решение ее подтолкнул тот факт, что он был единственным, кто поддержал ее во время бракоразводного процесса. Будут ли остальные пятеро детей голливудских звезд фигурировать в документе пока неизвестно.

Согласно информации источников, подобное решение бывшей супруги привело в бешенство себя самого Питта. К тому же, одной из причин развода стал инцидент на борту частного самолета в 2016 году, когда актер в состоянии алкогольного опьянения якобы вел себя агрессивно с сыном.

«Брэд пришел в ярость, узнав о решении Анджелины. Казалось, что им наконец-то удалось достичь какого-то компромисса по разводу, но эта история с Мэддоксом вывела его из себя», — сообщил инсайдер.

Речь идет о продюсерской компании Джоли «Jolie Pas», она была основана в 2014 году, за пять лет существования ее суммарный ее доход достиг $116 млн Среди выпущеннх ею фильмов — номинированная на «Оскар» военная драма «Несломленный», а также спродюсированная звездными супругами картина «Лазурный берег». Название организации уже изменено на Maddox Jolie-Pitt Foundation.

«Я слышала, что Мэддокс встанет во главе продюсерской компании Анджелины Джоли. Она намерена передать свой бизнес ему», — рассказала Нанг Лэй, прихожанка камбоджийского буддистского храма в Лонг-Бич, Калифорния, где часто бывает Джоли с детьми.

Она также отметила, что Мэддокс проявляет способности к кинопроизводству и обучается всем связанным с этим процессам, чтобы быть готовым возглавить продюсерский бизнес своей матери.

Согласно сообщениям прессы, сближению звезды с сыном также способствовало и ухудшение состояния ее здоровья. Ранее она перенесла двойную мастэктомию, восстановительную пластическую операцию и удаление яичников.

«Вес Энджи упал до 42 килограммов, и она все больше опирается на Мэддокса. Карьера и забота о детях приводят к тому, что она постоянно находится в состоянии стресса и иногда забывает поесть. Мэддокс стал ее правой рукой не только в том, что касается семейных дел, но и в бизнесе», — передают источники.

Кроме того, ходят слухи о том, что актриса якобы находится в отношениях с неким состоятельным европейцем, которому удалось найти общий язык с Мэддоксом.

«Новый парень Анджелины связан с миром политики и благотворительностью. Он совсем не беден и, кажется, помогает Мэддоксу выбрать университет в Чикаго или Нью-Йорке и знакомит его с высокопоставленными лицами лучших университетов», — рассказали инсайдеры.

Вместе с тем, официальные представители звезды категорически отрицают подобную информацию.