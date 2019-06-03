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Защитила Малахова: Собчак отреагировала на критику Галкина в адрес телеведущего 

Рамблер 6 минут назад
Ксения Собчак выступила в защиту Андрея Малахова после обвинений со стороны Максима Галкина.
Собчак прокомментировала пост Галкина в Instagram, в котором он назвал Малахова «главным телесплетником страны» и заявил, что принадлежащее Малахову издание StarHit опубликовало лживую статью о кипрской недвижимости Галкина и Пугачевой.
Галкин обрушился с критикой на Малахова
Журналистка поинтересовалась у Галкина, уверен ли он, что Малахов имеет отношение к вышедшему материалу.
Юморист остался при своем мнении. Он выразил уверенность, что статья, опубликованная в издании, где значится имя Малахова, является «его ответственностью».
Ранее Галкин жестко раскритиковал Андрея Малахова за созданный на госканале «дешевый лживый балаган» и попросил коллегу «не вовлекать его с семьей в свой никчемный карнавал».
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Максим Галкин
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