Защитила Малахова: Собчак отреагировала на критику Галкина в адрес телеведущего

Собчак прокомментировала пост Галкина в Instagram, в котором он назвал Малахова «главным телесплетником страны» и заявил, что принадлежащее Малахову издание StarHit опубликовало лживую статью о кипрской недвижимости Галкина и Пугачевой.

Журналистка поинтересовалась у Галкина, уверен ли он, что Малахов имеет отношение к вышедшему материалу.

Юморист остался при своем мнении. Он выразил уверенность, что статья, опубликованная в издании, где значится имя Малахова, является «его ответственностью».

Ранее Галкин жестко раскритиковал Андрея Малахова за созданный на госканале «дешевый лживый балаган» и попросил коллегу «не вовлекать его с семьей в свой никчемный карнавал».