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Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает скандал 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На "Детской новой волне" в Крыму назревает скандал вокруг 9-летней россиянки Алисы Голомысовой, сообщает портал Super.
Участвовавшую в конкурсе вместе с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой Алису с начала конкурса сопровождали камеры, она победила на конкурсе несмотря на то, что фаворитом среди зрителей эксперты считают белоруса Ярослава Соколикова, которому досталось третье место. Специалисты также подозревают, что после того, как эфиры с Алисой выйдут в телеэфир, среди телезрителей поднимется волна протеста против ее победы.
Алису Голомысову также считают протеже и любимицей певицы Аллы Пугачевой, школу которой посещала девочка и с чьей помощью появилась в новогоднем огоньке на Первом канале. Позже она дошла до финала в детском "Голосе".
Телеканал НТВ покажет "Детскую новую волну" уже в июне.
Ранее вскрылось, почему Пугачеву на Украине любят сильнее, чем Ротару.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева , НТВ , Республика Крым
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