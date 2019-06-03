Послал Элтона Джона подальше: Лоза одобрил цензуру гей-секса в «Рокетмене»

Певец Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне «Рокетмен». По его словам, удаление сцен с наркотиками и гей-сексом из «Рокетмена» в России объясняется тем, что «в каждой стране своя мораль».

Певец Юрий Лоза высказался по поводу цензуры в российской версии фильма «Рокетмен» о британском исполнителе Элтоне Джоне. Композитор отметил, что не понимает возмущения музыканта, так как в «каждой стране своя мораль».

«Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, ведь он должен осознавать, что в каждой стране своя мораль. В нашей, слава Богу, пока еще секс между двумя мужчинами не считается нормой, а значит, и его демонстрация не приветствуется», — написал Лоза, напомнив, что из отечественной копии были удалены «натуралистичный гомосексуальный половой акт и сцены употребления тяжелых наркотиков».

В то же время артист подчеркнул, что российским деятелям культуры не следует конфликтовать с Элтоном Джоном. По мнению Лозы, если вырезанные сцены так важны для «маэстро», то их надо было оставить нетронутыми, но при этом разрешить показ фильма в «специальных местах».

«Если для него эти сцены так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий показывать это кино в строго определенных местах, например, в тех же гей-клубах, — предложил он. — А из широкого проката, который должен был начаться 6-го июня, убрать напрочь, как это сделали, скажем, в Китае. Думаю, таким образом можно убить двух зайцев — и пойти навстречу звезде, и не дразнить уважающую традиции российскую общественность».

Ранее сам Элтон Джон раскритиковал российского прокатчика «Рокетмена» за удаление из картины ряда откровенных сцен.

«Мы [с создателями фильма — прим. «Газета.Ru»] самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть «Рокетмена» цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего, — приводит текст сообщения ТАСС. — Мы верим в наведение мостов и открытый диалог — и будем продолжать выступать за ниспровержение преград до тех пор, пока к людям не станут прислушиваться на равноправной основе».

31 мая стало известно, что из российской версии фильма о популярном британском певце пропали эпизоды с наркотиками, а также гей-сцены. Кроме того, из ленты был удален финальный титр, в котором говорилось, что Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей».

Минкульте России , в свою очередь, отметили, что не давали рекомендаций по удалению каких-либо сцен прокатчикам.

«Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время сотрудники компании Central Partnership, ответственной за демонстрацию фильма на территории России, признали, что в фильм были внесены изменения в связи с наличием в нем ЛГБТ-сцен и демонстрацией употребления наркотиков.

«Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — рассказали в компании.

Фильм Декстера Флетчера «Рокетмен» об Элтоне Джоне подвергся критике и со стороны сводного брата артиста Джеффа Дуайта. По его словам, создатели ленты исказили историю их семьи, передает Daily Mail.

По сюжету картины, отец упрекает главного героя в излишней мягкости, не принимает его занятия музыкой и ставит под вопрос шансы его поступления в британскую Королевскую консерваторию. Само же желание музыканта добиться успеха продиктовано нехваткой любви и поддержки со стороны близких.

«Я запомнил отца не таким. У отца было большое сердце, и он всех нас любил одинаково. Он невероятно гордился Элтоном и всем, чего тот достиг», — сказал Дуайт.

По его словам, когда их отец умирал в окружении близких в 1991 году, он думал о своем сыне.

«Друг сказал: «У тебя четыре замечательных сына, Стэн». А он ответил: «У меня пять замечательных сыновей», — рассказал он.

После смерти отца сводные браться не часто виделись, Дуайт поселился в Северном Уэльсе, где занялся организацией музыкальных фестивалей, однако в связи с выходом на экраны фильма, в котором показана жизнь их семьи, Дуайт решил взять слово в защиту своего отца.