Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне

Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.

Исполнитель одобрил принятие такого решения, ссылаясь на моральную сторону вопроса.

— Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, он ведь должен понимать, что в каждой стране своя мораль. Если некоторые сцены для него так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий демонстрировать фильм только в специальных местах, — пишет Лоза в Facebook.

Отметим, что мнение подписчиков Юрия разделились. Одни в комментариях говорили о том, что такое кино вообще не стоит показывать в России, другие же встали на сторону представителей искусства и заявили, что «кромсать картину — это безобразие, как вырезать слова из стихов или песен».

Напомним, что споры вокруг фильма связаны с рядом сцен натуралистического характера в которых демонстрируются различные стороны личной жизни легендарного британского музыканта.