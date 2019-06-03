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Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Исполнитель одобрил принятие такого решения, ссылаясь на моральную сторону вопроса.
— Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, он ведь должен понимать, что в каждой стране своя мораль. Если некоторые сцены для него так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий демонстрировать фильм только в специальных местах, — пишет Лоза в Facebook.
Отметим, что мнение подписчиков Юрия разделились. Одни в комментариях говорили о том, что такое кино вообще не стоит показывать в России, другие же встали на сторону представителей искусства и заявили, что «кромсать картину — это безобразие, как вырезать слова из стихов или песен».
Напомним, что споры вокруг фильма связаны с рядом сцен натуралистического характера в которых демонстрируются различные стороны личной жизни легендарного британского музыканта.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Элтон Джон
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