«Я был не прав»: Бари Алибасов попросил прощения у сына

Продюсер Бари Алибасов попросил прощения у сына за ложь в эфире программы «звезды сошлись».

Алибасов обратился к Бари-младшему в Instagram и заявил , что сказал неправду по просьбе редакторов программы.

«Сынок, прости меня, я был не прав. На передаче «Звезды сошлись» редакторы настойчиво просили меня поддержать твою бывшую жену. Я с дуру ляпнул, что ты редко навещаешь меня и это была откровенная ложь, потому что ты, как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в интернете. Прости», — написал Алибасов.

На днях Бари Алибасов стал участником программы «Звезды сошлись». Во время эфира продюсер поддержал бывшую возлюбленную своего единственного сына Виолетту Гришину. Шесть месяцев назад у них с Бари-младшим родилась дочь.

Виолетта рассказала, что они с дочерью живут в Калининграде, а Алибасов-младший — в Москве. Ребенка он не навещает, материальной помощи не оказывает.