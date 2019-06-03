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«Я был не прав»: Бари Алибасов попросил прощения у сына 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @alibasov_nana
Продюсер Бари Алибасов попросил прощения у сына за ложь в эфире программы «звезды сошлись».
Алибасов обратился к Бари-младшему в Instagram и заявил, что сказал неправду по просьбе редакторов программы.
«Сынок, прости меня, я был не прав. На передаче «Звезды сошлись» редакторы настойчиво просили меня поддержать твою бывшую жену. Я с дуру ляпнул, что ты редко навещаешь меня и это была откровенная ложь, потому что ты, как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в интернете. Прости», — написал Алибасов.
На днях Бари Алибасов стал участником программы «Звезды сошлись». Во время эфира продюсер поддержал бывшую возлюбленную своего единственного сына Виолетту Гришину. Шесть месяцев назад у них с Бари-младшим родилась дочь.
Виолетта рассказала, что они с дочерью живут в Калининграде, а Алибасов-младший — в Москве. Ребенка он не навещает, материальной помощи не оказывает.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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