Бари Алибасов поссорился с единственным сыном из-за невестки

«Сынок, прости меня, я был не прав. На передаче «Звезды сошлись» редакторы настойчиво просили меня поддержать твою бывшую жену. Я ляпнул, что ты редко навещаешь меня и это была откровенная ложь, потому что ты как минимум три раза в неделю приходишь ко мне, чтобы помочь по дому или разгрести наши аккаунты в Интернете. Прости», — заявил Бари Алибасов.

Во время эфира Виолетта Гришина призналась, что Бари-младший не интересуется ни ей, ни их общей дочерью, которой вот-вот исполнится шесть месяцев. Сейчас Бари Алибасов-младший трудится бизнес-тренером в Москве. Виолетта с ребенком живет в Калининграде. К себе в столицу сын создателя группы «На-На» так их и не перевез. Сын Алибасова даже не пришел на выписку ребенка из роддома.

Во время эфира Виолетта рассказала, что они с мужем не сошлись характерами. По ее словам, мужчина возомнил себя богом. Материальной помощи отец ребенка ей не оказывает. Женщина намерена подать на алименты.