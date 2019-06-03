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Поклонники испугались за Брежневу на краю крыши 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена сидящей на заграждении на краю крыши. Подписчики артистки испугались и призвали ее больше так не рисковать.
Судя по геотегу, видео было снято в Калифорнии.
«Когда ты вырос на 14м этаже, тебе не страшна высота!» — так подписала ролик Брежнева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые интернет-пользователи сочли, что певица подает молодым поклонникам плохой пример.
«Мы детей учим что бы этого не делали, а вы», — возмутилась @sveta3071veta.
«Зачем делать и выставлять такие фото?неумно!Плохой пример для молодежи!» — написала @elenatampa44.
«Зачем вот так рисковать?» — добавила @english_prosto_prosto
«Мне страшно даже когда вижу», — заявила @maryampourpashang.
«Высота может быть и не страшна, но не безопасна…» — добавила @ruslana_8383.
Пользовательница @grish_lena отметила, что ранее в одном из ТЦ женщина увлеклась позированием на перилах и упала. @mendezhan_aruzhan призвала «не играть со смертью», а @o.tretiachenko рассказала, что за такой же поступок недавно «чуть свою дочь не прибила».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Вера Брежнева
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