«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова

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Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств — это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P. S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку — чай пить с утра — и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт
«Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», — предположил Галкин, который часто приезжает на остров с гастролями (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой», — отметил юморист.
«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал», — резюмировал артист.