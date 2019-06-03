«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова

Галкин обрушился с критикой на Малахова

Максим Галкин раскритиковал Андрея Малахова , являющегося лицом журнала Starhit, где накануне была опубликована статья о якобы строящемся на Кипре доме площадью 600 квадратных метров, который принадлежит юмористу. Большое сообщение, в котором телеведущий назван «телесплетником», а его программа «дешёвым балаганом», артист разместил на своей странице в Instagram.

Ранее журнал Starhit разместил в Сети фото особняка, который, по данным агентства Cyprus Butterfly, принадлежит Галкину и Пугачёвой. Окончание строительства намечено на июль 2019 года. В августе назначена приёмка работ, которую будет проводить лично Максим Галкин. В статье отмечается, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин. Ориентировочная стоимость объекта — около 2 млн евро. При этом автор статьи уверяет, что благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта.

Юморист резко отреагировал на статью на своей странице в Instagram. Артист заявил, что не знаком с сотрудниками кипрского агентства и никаких особняков на Кипре у него нет.

«Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», — предположил Галкин, который часто приезжает на остров с гастролями (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом он отметил, что наличие у него иного гражданства, кроме российского, никого не касается.

«Это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой», — отметил юморист.

Галкин также назвал «своего коллегу» Андрея Малахова, который является лицом журнала, «телесплетником» и обратился к нему напрямую.