«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова

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Галкин обрушился с критикой на Малахова 

Рамблер 6 минут назад
Максим Галкин раскритиковал Андрея Малахова, являющегося лицом журнала Starhit, где накануне была опубликована статья о якобы строящемся на Кипре доме площадью 600 квадратных метров, который принадлежит юмористу. Большое сообщение, в котором телеведущий назван «телесплетником», а его программа «дешёвым балаганом», артист разместил на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств — это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P. S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку — чай пить с утра — и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ранее журнал Starhit разместил в Сети фото особняка, который, по данным агентства Cyprus Butterfly, принадлежит Галкину и Пугачёвой. Окончание строительства намечено на июль 2019 года. В августе назначена приёмка работ, которую будет проводить лично Максим Галкин. В статье отмечается, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, кинотеатр и большой камин. Ориентировочная стоимость объекта — около 2 млн евро. При этом автор статьи уверяет, что благодаря кипрской недвижимости семья Пугачевой и Галкина также получит кипрские паспорта.
"Хоть бы притворился?": Толстая предрекла Малахову ад
Юморист резко отреагировал на статью на своей странице в Instagram. Артист заявил, что не знаком с сотрудниками кипрского агентства и никаких особняков на Кипре у него нет.
«Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь», — предположил Галкин, который часто приезжает на остров с гастролями (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом он отметил, что наличие у него иного гражданства, кроме российского, никого не касается.
«Это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой», — отметил юморист.
Галкин также назвал «своего коллегу» Андрея Малахова, который является лицом журнала, «телесплетником» и обратился к нему напрямую.
«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал», — резюмировал артист.
Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Максим Галкин , StarHit , Кипр
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