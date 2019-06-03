Сергей Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем

Жанр рэп-баттла уже умер, он стал неинтересным зрелищем, считает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

"Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно", — сказал Шнуров в интервью журналу ПМЭФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.