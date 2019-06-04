Хакасский фрик-блогер Олег Монгол стал участником очередной передачи "Давай поженимся", которую ведет Лариса Гузеева.
Вместе с двумя другими женихами он претендовал на сердце участницы Натальи. Чтобы поразить невесту, Монгол исполнил экспрессивный танец под композицию Life певицы Zivert. Танец так впечатлил Ларису Гузееву, что она перекрестилась.
"Этот flex будут показывать наши дети своим внукам, я уверен в этом", "Почему Олег Монгол так клево танцует?" — цитирует пользователей соцсетей Lenta.
Олега Монгола Наталья в результате не выбрала, остановившись на другом участнике шоу — Александре.