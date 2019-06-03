Объединились против Дудя? Заговор готовят Ивлеева и Собчак

После публикации в инстаграме журналистки Ксении Собчак фотографии таблички из аэропорта с именем известной телеведущей Анастасии Ивлеевой поклонники двух знаменитостей определили, что их встреча пройдет на Кипре . В сети также предположили, что одной из тем обсуждения станет «секретная» свадьба Ивлеевой и певца Элджея.

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме фотографию таблички в аэропорту, на которой написаны имя и фамилия популярной телеведущей Анастасии Ивлеевой, намекнув таким образом на будущее интервью.

«Встречают с почестями», — гласила подпись к фотографии.

Поклонники двух знаменитостей определили по данным, указанным на табличке, что их встреча скорее всего пройдет на Кипре. Незадолго до появления публикации Собчак сама Ивлеева выложила в истории своего инстаграма запись из аэропорта, где отметила певца Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, и написала «медовый месяц» по-английски.

Перед этим она рассказала о том, что собирает вещи и отправляется в отпуск. В марте Элджей опубликовал в своих социальных сетях мультипликационный клип на песню «California», в котором он и Ивлеева изображены в роли персонажей различных фильмов, которые сражаются со злодеями. Он выложил видеоролик в день рождения Ивлеевой. По мнению фанатов ведущей, звездная пара провела свадьбу тайно, и именно эта тема может стать центральной в разговоре с Собчак.

В прошлом году Ивлеева дала интервью Юрию Дудя, которое стало самым популярном на канале ведущего. В этот раз на шоу Собчак многие ожидают похожие цифры и не исключают, что Собчак может побить рекорд Дудя.

Две ведущие также могут коснуться своих отношений со своей коллегой Ольгой Бузовой, о которой обе недавно высказывались с негативом, что только добавит популярности видео.

Последний конфликт между Бузовой и Собчак возник после того, как последняя обратила внимание на то, что отечественные модельеры стыдятся, когда ее бывшая коллега по проекту «Дом-2» появляется в их одежде.

В частности, Собчак рассказала о том, что один модный дизайнер, имя которого она решила не называть, попросил ее поспособствовать улучшению имиджа своего бренда. Для этого телеведущей было нужно уговорить Бузову перестать носить один из предметов своего гардероба.

«Он говорит: «Слушай, ты можешь попросить ее перестать носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим — она везде ее надевает и отмечает наш бренд», — рассказала она в своем шоу «Осторожно, Собчак!».

По словам Собчак, трудность заключалась в том, что Бузова приобрела куртку самостоятельно, из-за чего представители марки оказались в неудобном положении. Бузова отреагировала на подобные заявления со стороны бывшей подруги. В своем аккаунте она предположила, кого именно имела ввиду ее бывшая подруга.

«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он еще и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины — за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!?» — возмутилась Бузова.

После этого заявления со стороны певицы Собчак заявила, что не знает, почему Бузова решила, что речь идет о главе Balenciaga.

«Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и, видимо, у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелла промахнулся… Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — написала Собчак.

Собчак также подчеркнула, что Бузова в интервью с ней жаловалась на распространение «грязных слухов» о себе и отметила, что сейчас сама артистка делает то же самое. К сообщению она прикрепила снимок, сделанный в аккаунте Гвасалия в социальных сетях, на котором комментаторы в резкой форме выражают свое недовольство предпринимателем после слов Бузовой в его адрес.

Негатив в отношении певицы и ведущей «Дома-2» накопился и у Ивлеевой, которая в своем шоу заявила, что ее «дико бесят» сравнения с Бузовой.

«У нас абсолютно разный контент. Просто сравнивают на уровне того, что она «взлетела» в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков», — жаловалась она.

Ивлеева подчеркивала, что считает свою популярность основанной на «благородстве и прекрасности» того, что она делала, в то время как Бузова, по ее мнению, «просто хайпит».