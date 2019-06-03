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Строительство особняка Пугачевой и Галкина на Кипре подходит к концу 

Свободная пресса + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Два года назад Алла Пугачева и Максим Галкин стали обладателями кипрских паспортов, а вместе с ними и европейского гражданства. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.
Как сообщает СтарХит, пара купила землю на острове и начала строительство дома. Сейчас Пугачева и Галкин заканчивают строительство огромного трехэтажного коттеджа площадью 600 квадратных метров на побережье Средиземного моря в Лимасоле.
Дом строится по макетам дизайнера звездной четы. Уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин, который согреет, если семья решит прилететь в несезон.
Правда, местные жители, несмотря на размах стройки, полагают, что жилье на курорте артисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то в Европе.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева , Кипр
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