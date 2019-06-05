Орбакайте отреагировала на слухи о строительстве Пугачевой дома на Кипре

Напомним, что несколько дней назад издание Андрея Малахова вышло с материалом. В нем утверждалось, что подходят к концу работы по строительству трехэтажного особняка на Кипре, в котором будут жить Пугачева и Галкин вместе с детьми. Якобы звездная пара вложила в строительство свыше двух миллионов евро.

Максим Галкин, когда узнал об этих слухах, то разразился гневным постом. Он попросил Андрея Малахова не распространять сплетни. Его программу на центральном канале он назвал «дешевым балаганом». При этом сам Малахов пока хранит молчание.