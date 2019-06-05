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Орбакайте отреагировала на слухи о строительстве Пугачевой дома на Кипре 

Teleprogramma.pro + ещё 12 37 минут назад
Фото: Instagram
Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о строительстве огромного коттеджа на Кипре Максимом Галкиным и Примадонной. «Прекрасно тебя понимаю!» — написала она под постом телеведущего, в котором он возмущается, что Андрей Малахов через свое издание распространяет непроверенную информацию.
Напомним, что несколько дней назад издание Андрея Малахова вышло с материалом. В нем утверждалось, что подходят к концу работы по строительству трехэтажного особняка на Кипре, в котором будут жить Пугачева и Галкин вместе с детьми. Якобы звездная пара вложила в строительство свыше двух миллионов евро.
Максим Галкин, когда узнал об этих слухах, то разразился гневным постом. Он попросил Андрея Малахова не распространять сплетни. Его программу на центральном канале он назвал «дешевым балаганом». При этом сам Малахов пока хранит молчание.
Светская львица Ксения Собчак, которая также отметилась под постом, заявила, что возможно, Малахов просто не знал, что готовится такая статья. А вот певица Лолита теперь мечтает купить особняк по соседству с Галкиным на Кипре. Исполнительница сейчас как раз отдыхает на острове.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Другое , Кристина Орбакайте , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , Кипр
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