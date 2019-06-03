Галкин и Пугачева заканчивают строительство особняка на Кипре

Жилье обошлось паре в два миллиона евро

Два года назад Максим Галкин Алла Пугачева получили европейские паспорта, после чего занялись строительством трехэтажного коттеджа площадью 600 квадратных метров на Кипре — на побережье Средиземного моря в Лимасоле. По некоторым данным, новый дом обошелся паре более чем в два миллиона евро.

Сотрудники агентства, занимающегося оформлением документов на землю, рассказали, что звездам повезло — когда они покупали участок под жилье, он стоил 2,3 миллиона евро, а сейчас цена стала больше на 350 тысяч евро. Утверждается, что все работы о обустройству недвижимости закончатся в грядущем в июле. Известно, что особняк строили по макету хозяев — он во многом напоминает их замок в деревне Грязь. Там будут: открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и большой камин, передает «СтарХит». В следующий раз обсудить дизайн внутренних помещений со строителями глава семейства приедет в августе.