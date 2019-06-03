Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре

Два года назад они получили европейские паспорта, после чего занялись строительством. У звезд теперь есть кипрское гражданство. Они приобрели на острове участок под дом. За последние два года Пугачева и Галкин совершили несколько регулярных визитов на Кипр , который постепенно становится их вторым домом. Порой в Европу они берут с собой детей.

Пугачева и Галкин стали обладателями коттеджа на Кипре/globallookpress.com В агентстве, которое занималось оформлением документов на землю рассказали, что Пугачева и Галкин, что называется, вовремя подсуетились. Когда они покупали участок, то его стоимость равнялась 2,3 миллиона евро. Сейчас цена выросла на 350 тысяч евро. Так что можно сказать, что звезды серьезно сэкономили.

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Коттедж звезд площадью 600 квадратных метров находится на побережье Средиземного моря в Лимасоле. Все работы должны быть завершены в июле этого года. Как говорят сотрудники компании, дом строится по макету, который предоставила звездная чета. Интересно, что некоторые элементы, например, башенки, в новом коттедже напоминают особняк в деревне Грязь, где они сейчас живут вместе с детьми.

Следующий свой визит на Кипр Максим Галкин запланировал на август. Он приедет, чтобы обсудить дизайн внутренних помещений со строителями. Уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин, который согреет, если семья решит прилететь в не сезон, сообщает «СтарХит».