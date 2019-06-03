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Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Два года назад они получили европейские паспорта, после чего занялись строительством. У звезд теперь есть кипрское гражданство. Они приобрели на острове участок под дом. За последние два года Пугачева и Галкин совершили несколько регулярных визитов на Кипр, который постепенно становится их вторым домом. Порой в Европу они берут с собой детей.
Пугачева и Галкин стали обладателями коттеджа на Кипре/globallookpress.com В агентстве, которое занималось оформлением документов на землю рассказали, что Пугачева и Галкин, что называется, вовремя подсуетились. Когда они покупали участок, то его стоимость равнялась 2,3 миллиона евро. Сейчас цена выросла на 350 тысяч евро. Так что можно сказать, что звезды серьезно сэкономили.
больше по теме Максим Галкин забрался на крышу своего замка, чтобы заснять радугуТелеведущий предложил всем загадать желание.
Коттедж звезд площадью 600 квадратных метров находится на побережье Средиземного моря в Лимасоле. Все работы должны быть завершены в июле этого года. Как говорят сотрудники компании, дом строится по макету, который предоставила звездная чета. Интересно, что некоторые элементы, например, башенки, в новом коттедже напоминают особняк в деревне Грязь, где они сейчас живут вместе с детьми.
Следующий свой визит на Кипр Максим Галкин запланировал на август. Он приедет, чтобы обсудить дизайн внутренних помещений со строителями. Уже известно, что в особняке будут открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин, который согреет, если семья решит прилететь в не сезон, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева , StarHit , Кипр
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