Павел Воля не смог попасть ни в один замок в окрестностях Дублина

А вот новый пост Павла в социальной сети Instgaram был сделан в Великобритании, куда артист юморист приехал на гастроли. В перерыве между выступлениями он побывал в Ирландии.

«Ирландия — кайф! Объездил все замки в окрестностях Дублина. Везде закрыто, рыцарей не обнаружено. Везде только кони, типа меня», — шутя, признался артист, поделившись снимком на фоне башни одного из таких замков.

Подписчики, которым посчастливилось побывать в этих местах, отмечают, что эта страна — одно сплошное кино. Другие же успокаивают юмориста, мол, Павел, скорее похож на пони.

«Конь — это Харламов, вооооон какой здоровый», — пишет фанат.

«А я подумала, что возле замка Галкина», — призналась поклонница.