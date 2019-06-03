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Павел Воля не смог попасть ни в один замок в окрестностях Дублина 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: @pavelvolyaofficial
Кроме популярных туристических мест, где любят отдыхать наши соотечественники, супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми и без них много путешествуют и по другим уголкам планеты, куда добраться не так-то и просто. Чего только стоит красивейшие снимки из Новой Зеландии, где побывала звездная пара не так давно.
А вот новый пост Павла в социальной сети Instgaram был сделан в Великобритании, куда артист юморист приехал на гастроли. В перерыве между выступлениями он побывал в Ирландии.
«Ирландия — кайф! Объездил все замки в окрестностях Дублина. Везде закрыто, рыцарей не обнаружено. Везде только кони, типа меня», — шутя, признался артист, поделившись снимком на фоне башни одного из таких замков.
Подписчики, которым посчастливилось побывать в этих местах, отмечают, что эта страна — одно сплошное кино. Другие же успокаивают юмориста, мол, Павел, скорее похож на пони.
«Конь — это Харламов, вооооон какой здоровый», — пишет фанат.
«А я подумала, что возле замка Галкина», — призналась поклонница.
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Шоу-бизнес , Павел Воля , Ляйсан Утяшева , Дублин
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