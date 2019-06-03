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Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известная исполнительница, «королева русского шансона» Любовь Успенская на съемках программы «Выход в люди» рассказала о состоянии здоровья своей дочери Татьяны Плаксиной. Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась. Ей еще предстоит не одно хирургическое вмешательство.
Как рассказала Успенская, все операции проходят за границей. По ее словам, там прекрасные врачи, которым она полностью доверяет. Любовь отметила, что сейчас ее дочь пробует себя на сцене. Не так давно в Турции она вышла на сцену вместе с мамой. Кроме того, девушка прекрасно рисует и играет на фортепиано. Также она увлекается духовными практиками и йогой.
Как сказала певица, Татьяна Плаксина вынуждена выступать с зубным протезом. Напомним, что в Коста-Рике в прошлом году, где отдыхала Плаксина, она упала с велосипеда и серьёзно повредила челюсть. Когда об этом происшествии узнала Успенская, то отменила все свои дела и занялась лечением дочери. Девушке, в частности, была проведена дорогостоящая операция в Словении.
Успенская отмечает, что после операции девушка стала по-другому относиться к своему здоровью. При этом в шутку певица заявляет, что в скором времени Татьяна Плаксина вытеснит ее со сцены.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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