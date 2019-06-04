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«Оля победила российский шоу-бизнес!»: Ксения Собчак помирилась с Бузовой 

Teleprogramma.pro + ещё 3 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Накануне в Москве состоялась презентация нового клипа Ольги Бузовой «Водица», куда приехали многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Рита Дакота, Григорий Лепс, певица Слава. Была среди гостей и продюсер Яна Рудковская, которая позже в своем Instagram рассказала о появлении на светском мероприятии, пожалуй, самого неожиданного гостя — Ксении Собчак.
Известная журналистка, с которой у ведущей «Дома-2» недавно случился громкий конфликт, появилась не просто так, а с букетом цветов.
«Сегодня я пришла посмотреть на твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех очень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я не преувеличивала», — заявила Ксения в видеоролике, которым со своими поклонниками поделилась Рудковская.
В комментарии же к видео продюсер не скрывала своего восхищения певицей.
«Неоспоримая победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом, молодец. Девочка-танк, Девочка— БТР, Девочка — фарт, Девочка -Трудяга — наша школа, OLD School», — пишет Яна.
Напомним, эта победа, а также примирение двух отечественных знаменитостей, стала результатом громкого скандала, разразившегося после выхода в интернете очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». В нем ведущая рассказал, что один из модных дизайнеров, попросил Ксению поговорить с Бузовой, чтобы та не носила больше одежду модного бренда Balenciaga. Ольга же заявила, что готова это сделать, но после возвращения 360 тысяч рублей, потраченных на покупку вещей. Кстати, за Ольгу заступились многие российские звезды.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Москва
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