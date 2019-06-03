«Опустили татарскую нацию»: Алсу устроили травлю после возобновления активности в соцсетях

Певица Алсу впервые за долгое время разместила в Instagram пост. На снимках исполнительница на сцене в Казани . Звезда устроила акцию «Алсу детям» в поддержку казанского хосписа. Звезда выразила признательность всем, кто оказался в этот день ей поддержку.

Певица напомнила, что выигранный миллион рублей на шоу «Голос. Дети» дочь Алсу Микелла Абрамова передала в фонд, который занимается лечением детей в казанском хосписе.

«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — заявила исполнительница.

Между тем в комментариях, которые певица наконец-то открыла для пользователей, многие набросились с критикой на Алсу. В Сети развернулась настоящая травля звезды.