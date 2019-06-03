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«Опустили татарскую нацию»: Алсу устроили травлю после возобновления активности в соцсетях 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певица Алсу впервые за долгое время разместила в Instagram пост. На снимках исполнительница на сцене в Казани. Звезда устроила акцию «Алсу детям» в поддержку казанского хосписа. Звезда выразила признательность всем, кто оказался в этот день ей поддержку.
Певица напомнила, что выигранный миллион рублей на шоу «Голос. Дети» дочь Алсу Микелла Абрамова передала в фонд, который занимается лечением детей в казанском хосписе.
«Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!» — заявила исполнительница.
Между тем в комментариях, которые певица наконец-то открыла для пользователей, многие набросились с критикой на Алсу. В Сети развернулась настоящая травля звезды.
«Пытаетесь сохранить лицо при плохой игре? До сих пор не понимаю, почему вы публично не извинитесь за произошедшее на «Голосе»? Не пойман, не вор? Или вы думаете, что пропихнуть ребенка вашего еще кому-то было выгодно кроме вас, родителей? Никогда не пишу никому комментарии, тем более публичным личностям, но честно это уже слишком. Вы думаете миллиончиком рейтинг поднять? Творите добро молча», «А это разве ее миллион был? Чужие деньги отдавать на благотворительность большого ума не надо. Жаль, а я восхищалась вами раньше, но вы настолько опустили нашу татарскую нацию», — отметили в комментариях пользователи.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Казань
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