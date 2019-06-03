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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева назвала «подарками смерти» гостинцы Седоковой для онкобольных детей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Неожиданное продолжение получила благотворительная акция певицы Анны Седоковой, которая в День защиты детей побывала в гостях у онкобольных детей в Центре им. Блохина. В медицинском учреждении звезда пообщалась с маленькими пациентами, спела песни и, конечно, привезла гостинцы — сладости.
Это привело в ужас бывшую солистку группы «Демо» Сашу Звереву, которая сама уже много лет занимается благотворительностью. Ведь, по словам звезды, сахар для таких больных сравним медленной смерти, поскольку раковые клетки потребляют рафинированный сахар.
По всей видимости, Анна прочитала сообщение своей коллеги, потому что, видимо, обидевшись, бывшая участница «ВиаГры» просто заблокировала Звереву. К чему, впрочем, Саша отнеслась спокойно, она лишь выразила надежду, что эти «подарки смерти» мамы больных детей догадаются передарить кому-нибудь другому, для кого такие продукты не будут угрожать жизни.
Анна пока не прокомментировала на слова Зверевой, а вот фанаты Седоковой посчитали, что певица ошиблась или же сладости предназначались медицинскому персоналу.
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