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Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Instagram
Очередной скандал в семье Алибасовых. Супруга старшего сына продюсера Бари Алибасова — Виолетта Гришина — призналась, что ее муж Бари-младший не интересуется ни ей, ни их общей дочерью, которой вот-вот исполнится шесть месяцев.
Бари-младший и журналистка Гришина поженились в 2018 году, а уже в январе этого года родилась их общая дочь Амелия. Однако в телепередаче «Звезды сошлись» женщина рассказала, почему знаменитый дедушка до сих пор не видел свою внучку.
Оказывается, Бари-младший, работающий бизнес-тренером в Москве, практически не принимает участия в жизни жены и своего ребенка. К слову, Виолетта с дочерью по-прежнему живут в Калининграде — в столицу сын создателя группы «На-На» их так и не перевез. Более того. Бари даже не пришел на выписку жены из роддома.
«Мы не сошлись характерами. Нам сложновато в быту. Он — бог. Трудно 24 часа находиться рядом с богом», — рассказала ведущей Виолетта Гришина.
Девушка признается, что ей нелегко с воспитанием маленького ребенка. Ей помогают только родственники. Чтобы содержать свою дочь Гришиной приходится зарабатывать на жизнь, не отходя от коляски — скромной финансовой помощи Бари-младшего не хватает. Супруга сына продюсера уже подумывает о том, чтобы подать на алименты.
Что касается Бари-Алибасова старшего, то у него самого сейчас достаточно семейных забот. В прошлом году он поженился на Лидии Федосеевой-Шукшиной, их брак по-прежнему продолжают обсуждать. Кроме того, дочери актрисы до сих пор не признают ее отношения с продюсером.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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