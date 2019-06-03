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Вакарчук призвал закончить войну на Украине с помощью сказки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Украинский певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что войну на Украине можно завершить с помощью сказки.
«Нам нужно … создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — сказал Вакарчук в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что подобные действия смогут подтолкнуть жителей неподконтрольных Киеву территорий «объединиться вместе с нами».
«Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них, мы ждем их, и мы однажды будем вместе», — сказал музыкант.
Ранее партия Вакарчука «Голос» была зарегистрирована минюстом Украины для участия в выборах в парламент страны. Вакарчук заявлял, что пойдет на выборы, чтобы «уничтожить старую политику» на Украине.
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Шоу-бизнес , Украина , Святослав Вакарчук , Минюст РФ , РИА Новости
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