Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных авиапассажиров 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
Фото: @victoriadaineko
Виктория Дайнеко — не только успешная и талантливая певица, счастливая мать, но и большая любительница путешествовать.
Так, первые дни лета певица встретила на испанском курорте Пальма-де-Майорка, где она с удовольствием позировала в купальнике для своих подписчиков в соцсети Instagram. Некоторые даже забеспокоились об излишней худобе артистки.
Однако в этот раз Виктория решила поделиться своим негодованием на тему пьяных и неадекватных авиапассажиров. По ее словам, это намного хуже, чем маленькие дети, которые якобы всем мешают своим плачем в самолетах. Дайнеко на своей странице в Instagram пожаловалась на людей, которые не давали другим пассажирам отдыхать и спать в полете.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Путешествуя с ребёнком я поняла что в самолетах всё-таки не дети самое страшное и шумное явление. Дети золото по сравнению с неадекватными взрослыми которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так что ни одного ребёнка не слышно, перекричать этот не адекват нужно было постараться. Ни один ребёнок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полёте. Так вот меня всегда возмущало, когда пишут публикации на тему того, что зачем вы своих маленьких не адекватных детей кричащих тащите в самолёты, они мешают нам отдыхать в полёте, а теперь я ещё больше убеждаюсь в том что это не самая большая проблема в жизни. Есть пострашнее… дети тихие пупсики по сравнению с алкоголиками и дебоширами😬

Публикация от  Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

«Дети — золото по сравнению с неадекватными взрослыми, которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так что ни одного ребёнка не слышно, перекричать этот не адекват нужно было постараться. Ни один ребёнок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полёте», — возмутилась Виктория.
Певица добавила, что маленькие дети — это далеко не главная проблема в самолете. Прежде всего, взрослые пассажиры должны обратить внимание на свое поведение.
Поклонники артистки поддержали ее и поделились своими историями, связанными с авиадебоширами и нарушителями порядка на других видах транспорта.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Опустили татарскую нацию»: Алсу устроили травлю после возобновления активности в соцсетях Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники Бари Алибасов поссорился с единственным сыном из-за невестки
Комментарии1
Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие возвращения России в ПАСЕ22
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма146
Премьер Италии пригрозил своей отставкой
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины207
Стало известно о тысячах желающих получить паспорт РФ49
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение