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Путешествуя с ребёнком я поняла что в самолетах всё-таки не дети самое страшное и шумное явление. Дети золото по сравнению с неадекватными взрослыми которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так что ни одного ребёнка не слышно, перекричать этот не адекват нужно было постараться. Ни один ребёнок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полёте. Так вот меня всегда возмущало, когда пишут публикации на тему того, что зачем вы своих маленьких не адекватных детей кричащих тащите в самолёты, они мешают нам отдыхать в полёте, а теперь я ещё больше убеждаюсь в том что это не самая большая проблема в жизни. Есть пострашнее… дети тихие пупсики по сравнению с алкоголиками и дебоширами😬
«Дети — золото по сравнению с неадекватными взрослыми, которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так что ни одного ребёнка не слышно, перекричать этот не адекват нужно было постараться. Ни один ребёнок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полёте», — возмутилась Виктория.