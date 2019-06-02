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Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
«Не позволю»: Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой в городе
Артистка призналась, что исполнять трюки очень сложно и рискованно.
"Мы репетируем по шесть часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях", — написала Волочкова в Instagram, прикрепив видео подготовки к выступлению.
По ее словам, команда одержима "позитивной историей" создания проекта, который принесет много радости людям.
Ранее мэр города Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой". Аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые планировалось потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.
В ответ Волочкова заявила, что мэр решил "пропиариться" за ее счет и показать всем, какой он расточительный хозяин. Она отметила, что никаких переговоров об оплате выступления не было. Позже местная администрация сообщила, что балерина выступит бесплатно.
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Шоу-бизнес , Анапа
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