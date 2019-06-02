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Волочкова показала номер, от которого отказался мэр Анапы 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова показала танец в висячей крутящейся клетке, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
«Не позволю»: Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой в городе
«С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке. Поверьте, это очень сложно и рискованно!.. Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях…», — написала балерина в Instagram и выложила видео необычного номера.
Ранее мэр Анапы Юрий Поляков приказал отменить электронные торги по закупке услуги «показ концертной программы артистки Анастасии Волочковой». Торги были объявлены местным городским театром.
Мэр решил, что вместо концерта Волочковой город купит костюмы и музыкальные инструменты для творческих коллективов Анапы.
Волочкова отреагировала, заявив, что мэр пиарится за ее счет.
Позже стороны сошлись на том, что балерина выступит бесплатно и концерт в Анапе состоится.
Комментарии31
Шоу-бизнес , Анапа
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