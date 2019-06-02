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Якубовича пристыдили за езду по тротуару 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
Якубович выехал на «Лексусе» на чебоксарский тротуар и получил совет «сбрить усы и публично покаяться».
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича проверяет МВД Чувашии после публикации в Сети фото с нарушением ПДД.
На фотографиях автомобиль Lexus, за рулем которого сидит Якубович, выезжает на пешеходный тротуар в Чебоксарах.
По словам очевидцев, ведущий нарушил правила на улице Ленинградской. Он стремился подобраться ближе к сцене и решил по тротуару объехать автобус, который выставили для ограничения движения транспорта.
Фотографии опубликованы в паблике ZaRulem.
В полиции пообещали провести проверку и привлечь водителя к ответственности, если его вина подтвердится.
В комментариях пользователи пишут, что «Якубовичу надо сбрить усы» и покаяться публично, поскольку публичные люди должны являться примером для остальных россиян.
Накануне в Чебоксары приехали журналисты и ведущие Первого канала. Они провели благотворительную акцию, приуроченную ко Дню защиты детей. Среди гостей был и Леонид Якубович.
Телеведущий назвал обвинения в нарушении ПДД «полнейшим бредом».
Комментарии6
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