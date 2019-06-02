«Стоило бы тебе извиниться»: Собчак обратилась к Бузовой

Ксения Собчак заступилась за грузинского дизайнера Демну Гвасалию, заявив, что на него напрасно разозлилась Ольга Бузова . В Instagram телеведущая написала, что Бузова слыхала звон, но не знает, где он.

Ранее в авторской передаче Собчак рассказала, что дружит с модным дизайнером. Он попросил ее уговорить Бузову не носить куртку его бренда.

«Он мне написал, говорит: «слушай, ты можешь ее попросить не носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим? Она везде носит и пишет наш бренд». Я говорю — ну вы сами как-то… Я не могу никак на это точно повлиять», — рассказала Собчак.

Передачу увидела Ольга Бузова и решила, что речь идет о грузинском дизайнере Демне Гвасалии, директоре модного дома Balenciaga. Разозленная Бузова пообещала вернуть дизайнеру все вещи под его брендом, купленные за большие деньги.

После этого Собчак заявила, что не называла имя дизайнера и не понимает, почему Бузова решила, что речь идет о Демне Гвасалии.

«…Видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся…», — написала Собчак (авт. орфография сохранена).

По словам теледивы, Гвасалия к этой истории не имеет никакого отношения.