Ксения Собчак и Максим Виторган засветились на одном концерте

Недавно Ксения Собчак Максим Виторган объявили о разрыве после громкого скандала. Но, несмотря на это, уже бывшие возлюбленные продолжают общаться. Накануне они посетили концерт певицы Лауры Перголицци, которая также известна как LP.

В одно и то же время Собчак и Виторган опубликовали в Stories небольшие видео с выступления исполнительницы. К слову, концерт состоялся на Кипре

XENIA_SOBCHAK и STORIES/MVITORGAN

Если внимательно рассмотреть публикации бывших возлюбленных, то видно, что они решили насладиться музыкой, выбрав места подальше друг друга, — видео с концерта записаны с разных ракурсов. Вероятно, актер и телеведущая опасаются, что поползут слухи об их воссоединении, и решили перестраховаться.

Причиной разрыва звездной пары стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым . Когда ее увлечение стало достоянием общественности, Виторган и Богомолов даже подрались. Однако сейчас страсти утихли.

Виторган и Собчак стараются сохранить дружеские отношения ради сына Платона. Развитию двухлетнего мальчика родители уделяют много внимания. В свои годы ребенок уже изучает несколько языков и активно занимается спортом.