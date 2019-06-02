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Стас Садальский «похоронил» здравоохранение России 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Instagram
Стас Садальский поделился с подписчиками в социальных сетях своими мыслями относительно здравоохранения в России.
Актёр прокомментировал слова Натальи Толоконской, заслуженного врача России, которая утверждает, что укусы клещей могут нести пользу, а также порекомендовала не игнорировать гомеопатию.
Кроме того, он не оставил без внимания заявление некой профессорши, утверждающей, что гомеопатия — это лженаука. Садальский пришел к выводу, что из-за таких неопределенных позиций российской медицины люди вынуждены лечить болезни «через интернет», а сами представители власти решают свои проблемы со здоровьем заграницей.
«Все идёт к тому, что медицину прикроют окончательно», — выразил своё мнение Садальский.
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