Стас Садальский «похоронил» здравоохранение России

Стас Садальский поделился с подписчиками в социальных сетях своими мыслями относительно здравоохранения в России

Актёр прокомментировал слова Натальи Толоконской , заслуженного врача России, которая утверждает, что укусы клещей могут нести пользу, а также порекомендовала не игнорировать гомеопатию.

Кроме того, он не оставил без внимания заявление некой профессорши, утверждающей, что гомеопатия — это лженаука. Садальский пришел к выводу, что из-за таких неопределенных позиций российской медицины люди вынуждены лечить болезни «через интернет», а сами представители власти решают свои проблемы со здоровьем заграницей.