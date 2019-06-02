Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Недавно стало известно об инциденте, который произошел между Гошей Куценко и Алексеем Воробьёвым. По сообщениям СМИ, давние друзья подрались в туалете. Звезды воздерживались от комментариев, однако позже Воробьёв вышел на связь.
«У меня до сих пор болит нога — оказалось, с Куценко не так-то легко справиться. Кроме того, мне пришлось еще отколошматить картиной двух братьев-близнецов Виталия и Дмитрия Савчуков — моделей, которые тоже участвовали в съемках», — рассказал Алексей Воробьев «Комсомольской правде».
Певец встретился с Гошей Куценко во время съёмок клипа на песню Анны Калашниковой «Про любовь». Воробьев отметил, что певица тоже «вцепилась» в Татьяну Карматкову. Дело в том, что все драки происходили по четкому сценарию, который написал Алексей Воробьев.
Артист выступил не только режиссером клипа, но и сыграл в нём главную роль. Алексей Воробьёв изобразил Джеймса Бонда, который пытается спасти с аукциона картину Караваджо. Драка с Гошей Куценко была постановкой. Однако посетители ресторана, в котором проходили съёмки, не знали об этом. Возможно, очевидцы поверили в реальность происходящего.
Teleprogramma.pro: последние новости
«За чужой счет словила очки»: Лоза раскритиковал Алсу, отдавшую миллион на благотворительность Алексей Воробьев рассказал о драке с Гошей Куценко Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Джеймс Бонд , Алексей Воробьев , Виталий Савчук , Гоша Куценко , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией912
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии11
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс147
Посреди Европы появилась новая горячая точка239
Умер Алексей Казанник17
Видео
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение