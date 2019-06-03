Оценено наследство Началовой

Знакомый Началовой назвал размер её наследства

Экс-участник «Фабрики звезд» Егор Иващенко, друживший с певицей Юлией Началовой, заявил, что принадлежавшая ей квартира стоит около ста миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Иващенко утверждает, что бывший партнер певицы Александр Фролов намерен взыскать с ее родственников многомиллионный долг. Артист назвал его поведение «не очень мужским», так как сначала Фролов якобы говорил одно, а потом другое.

«То говорит, что прощает долг, то грозит родителям Юли судом», — заявил Иващенко.

По его мнению, если бы Фролов решил обсудить проблему без камер и объяснил, что у него непростой период и нужны деньги, родители Началовой пошли бы ему навстречу и продали квартиру. Друг певицы отметил, что после продажи квартиры и расчета с Фроловым у ее семьи останутся деньги на покупку нескольких квартир.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019-го на 39-м году жизни.

Началова состояла с Фроловым в незарегистрированном браке в 2011-2016 годах. В это время они жили в четырёхкомнатной московской квартире. Квартира досталась певице от второго мужа — Евгения Алдонина

Как писал «Московский комсомолец», Фролов передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить половину квартиры (по версии «Комсомольской правды», артистка просто занимала у спортсмена деньги под залог собственной квартиры). Получение денег она подтвердила распиской. Через два года после этого певица заявила, что была в замешательстве, заключая сделку, и решила оспорить ее в суде.

По версии адвокатов Фролова, Началова переуступила права на квартиру нижегородской компании, чтобы дело было подсудно нижегородскому суду. Там работает человек, с которым у певицы были близкие отношения. В декабре 2018-го компания обратилась с иском в суд о взыскании с Фролова и Началовой более 25 миллионов рублей. Представители спортсмена считают, что она выступала в качестве ответчика «для отвода глаз».

Фролов обратился в суд с требованием признать договор цессии (сделка по передаче какого-либо материального обязательства) Началовой с ООО недействительным. По словам его адвокатов, у хоккеиста в этом судебном споре только одна цель — защититься от необоснованных требований.