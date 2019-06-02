Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей

Близкий знакомый скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой, с которой он сдружился на проекте «Один в один» Егор Иващенко заявил, что наследство исполнительницы оценено в сто миллионов рублей. Именно столько стоит квартира, за которую сейчас идет война между родными певицы и ее бывшим возлюбленным хоккеистом Александром Фроловым

Как отметил Иващенко, сейчас спортсмен ведет себя очень хладнокровно. Он одновременно говорит, что долг певицы в 20 миллионов рублей прощает. При этом тут же грозит новым судом родителям Началовой. Как считает Иващенко, хоккеист должен был не выносить скандал с квартирой в СМИ, а просто встретиться с родителями певицы и все обсудить «за закрытыми дверями». Как считает Иващенко, если бы история не получила огласку в СМИ, то родители Началовой вполне могли продать ее квартиру и выплатить хоккеисту деньги раз он в них так сейчас сильно нуждается. На оставшиеся деньги вполне можно было купить еще несколько квартир. Как утверждает Иващенко, в данной ситуации Фролов поступил не по совести.

Музыкант также рассказал, что на самом деле футболист Евгений Алдонин не забирал дочь от бабушки и дедушки. Ребенок сам захотел жить с отцом. Решение было принято на семейном совете. При этом запрещать родным видеться с Верой Алдониной Евгений, конечно, не собирается. Он — джентльмен и у него с родителями Началовой прекрасные отношения. К примеру, сейчас выходные дни Вера проводит как раз с бабушкой и дедушкой, которых сильно любит.

Как добавил Иващенко, в данной ситуации важно, чтобы рядом с Верой был отец. Сейчас у ребенка переходный возраст. Внимание близкого человека Вере просто необходимо, сообщает «Комсомольская правда».