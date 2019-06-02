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Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Певица Анастасия Стоцкая впервые рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым, передает НТВ.
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Она рассказала, что Пугачева не видела в ней соперницу и помогала советами в вопросах шоу-бизнеса.
Стоцкая добавила, что в какой-то момент ее отношения с Киркоровым стали очень романтичными, первый раз они поцеловались "чуть ли не в лифте".
Она рассказала, что сильные чувства к артисту у нее сохранились до сих пор.
Ранее Стоцкая признавалась, что рядом с Киркоровым она подхватила "звездную болезнь".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Алла Пугачева , НТВ
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