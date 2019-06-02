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Лоза раскритиковал Алсу за отданный на благотворительность миллион рублей 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу после того, как ее дочь Микелла Абрамова отдала выигранный по результатам шоу "Голос. Дети" миллион рублей на благотворительность.
"За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит", — заявил музыкант в интервью "Вечерней Москве".
По его мнению, после скандала с итоговым голосованием на шоу "Голос. Дети" певице следовало бы отдать на благотворительность собственные средства.
"Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается", — заключил певец.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Изначально победителем была признана дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей, однако позже компания Group-IB выявила накрутку голосов.
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования. Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.
Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск "Голоса. Дети", победителями были объявлены все финалисты. При этом Микелла Абрамова шоу пропустила.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Константин Эрнст , Вечерняя Москва , Первый канал
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