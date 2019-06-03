Отказался извиняться: россияне унижены поведением Якубовича

Сообщество автолюбителей Чебоксар опубликовало в социальных сетях фотографии с телеведущим Леонидом Якубовичем за рулем автомобиля на Красной площади города, куда он отправился после акции «Волшебник» на Олимпийском стадионе на торжественное открытие акции Первого канала.

Внимание пользователей сети привлекло то, что, когда на пути Якубовича возник автобус, с помощью которого трассу перегородили для движения, он решил объехать препятствие по тротуару, после чего оставил автомобиль на проезжей части за автобусом и отправился к сцене.

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Представитель МВД по Чувашии сообщил cheb.media, что по факту произошедшего была организована проверка и водителя планируется привлечь к ответственности.

Комментаторы в социальных сетях также обратили внимание на то, что Якубович не пристегнул ремень безопасности за рулем, некоторые из них даже сочли подобное поведение ведущего проявлением неуважения в свой адрес.

«Перед законом все равны. Куда смотрит ГИБДД? Особенно публичные люди должны показать пример хорошими поступками. А Якубович показал, что законы для простого народа, а не для них», — цитирует одного из них сайт kp.ru.

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Сам Якубович не счел серьезными обвинения в свой адрес и не стал долго комментировать их корреспонденту Ura.ru.

«Бред полнейший», — сказал он перед тем, как положить трубку.

Ведущий одной из старейших развлекательных передач на отечественном телевидении становится героем хроники не в первый раз в 2019 году. Так, у многих вызвало удивление его недавнее заявление в интервью радио Baltcom о том, что он ни разу не видел ни одного выпуска своей передачи по телевизору.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — сказал он.

В начале года скандал в сети вызвала публикация Первым каналом выпуска «Поля чудес» от 15 февраля, в конце которого можно было увидеть, как люди из зрительного зала встают со своих мест и целенаправленно идут к игровому барабану, чтобы успеть забрать с собой побольше съедобных подарков ведущему, которые остались.

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Комментаторы отмечали, что наибольшую жадность проявляли пенсионеры и взрослые зрители, которые хотели захватить с собой побольше продуктов, а дети и подростки вели себя более аккуратно и скромно.

Сцены толпящихся у еды людей, которые хватают продукты руками и запихивают в сумки и пакеты, заготовленные заранее, у многих вызвали отвращение. Часть пользователей предположила, что действия людей в студии «Поля чудес» были продиктованы низким уровнем их жизни.

Другие высказали мысль о том, что их поведение объясняется отсутствием воспитания. Кто-то также писал о том, что в Останкино неудобно оставлять скоропортящиеся продукты, поэтому их разрешают забирать домой гостям.

В связи с недоумением, возникшим у телезрителей, Якубовичу пришлось дать разъяснения по поводу судьбы съедобных подарков сайту kp.ru.

«Это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — сказал он.

Ведущий признавался, что после окончания съемок перед ним стоит только одна задача — как можно скорее успеть покинуть студию, что не быть растоптанным зрителями.

За год до этого, скандал произошел из-за слов в эфире программы «Сегодня вечером».

«XXI век на дворе. Девять взрослых человек, с образованием, полтора часа или два часа всерьез, на глазах у всей страны, по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения. Что вы, ребята, не об этом разговор, бросьте дурака валять, вы же не за этим приехали. Вас кто-нибудь живым и здоровым увидит на экране, будет пить до утра. Дай бог привет передадите — это обморок. Вот и все», — сказал он.

Возмущение, которое вызвали его слова, Якубович назвал «шумихой» и подчеркнул, что для распространения сплетен и слухов без понимания ситуации не нужно ничего, в том числе и быть журналистом.