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Стало известно, что дочь Алсу сделала с выигрышем в 1 млн после скандала на шоу «Голос. Дети» 

Газета.Ru 29 минут назад
Дочь Алсу Микелла Абрамова передала полученный на шоу «Голос. Дети» выигрыш в 1 млн рублей на благотворительность, передает ТАСС.
Председатель правления фонда сообщил, что Абрамова стала победителем шоу «Голос» и через два дня подписала договор о передаче 1 млн рублей на благотворительность.
Ранее Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, дала первое интервью.
Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире. Большинство зрительских голосов были отданы дочери певицы Алсу — Микелле Абрамовой. После скандала голосование было признано недействительным.
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Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС
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